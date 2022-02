Paysandu confirma adiamento do jogo contra o Castanhal e aguarda definição da FPF

O Paysandu informou através da sua conta no Twitter que a partida contra o Castanhal, na “Cidade Modelo”, foi adiada para este domingo (27), ainda sem horário, mas que aguarda um posicionamento da Federação Paraense de Futebol (FPF).

Entenda o caso

Todos os jogos da oitava rodada do Campeonato Paraense foram adiados, após os clubes Amazônia e Itupiranga, não consegurem atravessar para a Ilha de Outeiro, por conta da maré baixa. A partida estava marcada para ocorrer no CT do Remo. Com isso, todas as partidas foram adiadas pela FPF, para manter a isonomia do Parazão.

A FPF informou através do secretário Maurício Bororó que irá divulgar ainda hoje os horários das partidas.