Bola cheia e bola murcha: quem se destacou e quem ficou devendo no Parazão 2022

A primeira fase do Campeonato Paraense 2022 terminou neste sábado (26) e já conhecemos as oito equipes classificadas às quartas de final. Durante as 48 partidas do torneio até aqui, houve demissões de treinadores, destaques, decepções e o domínio dos clubes da capital do Pará.

Até o fechamento desta edição, foram disputadas sete das oito rodadas da primeira fase do torneio. O grande destaque do Parazão, até então, foi o Paysandu. Com 17 pontos, o Papão terminou a competição líder do Grupo A do torneio e na primeira colocação geral do campeonato.

Enquanto a fase do Paysandu era a melhor possível, a do maior rival, o Remo, era instável. A equipe azulina, apesar de invicta, segue na vice-liderança do Grupo C e precisa confirmar a classificação às quartas de final na última rodada.

Durante a fase do grupos do Parazão, grande torcedor ficou de olho nos destaques das equipes com mais torcida na capital. No entanto, muita coisa rolou nos demais clubes da competição.

Por conta disso, a equipe de O Liberal fez um balanço dos destaques da competição. Avaliamos quem mandou bem e quem ficou devendo entre os 12 clubes do Parazão 2022.

Equipes

Além da dupla Re-Pa, outras equipes chamaram a atenção no estadual. Entre os clubes que surpreenderam positivamente no torneio estão Águia de Marabá e Caeté. Ambos conseguiram a classificação de forma antecipada às quartas de final, apesar de começarem o torneio em baixa.

Apesar disso, quem ficou devendo foram Castanhal e Amazônia. A equipe do Japiim chegou como uma das favoritas a bater de frente contra a dupla Re-Pa, no entanto, até a 7ª rodada, está com dificuldades de se classificar às quartas. Já o Amazônia, com projeto inovador de gestão do clube, segue na lanterna do Grupo A da competição, com 4 pontos, bastante ameaçado pelo rebaixamento.

Jogadores

Entre os gigantes da capital, Vinícius - pelo lado azulino - e Ricardinho - pelo lado bicolor - foram os grandes destaques positivos da competição. Já Gedoz, do Remo, e Henan, do Paysandu, ficaram devendo em relação ao desempenho.

Entre as demais equipes, o goleiro Jader, do Tapajós, e o artilheiro do campeonato Joel, do Caeté, surpreenderam com boas partidas. Por outro lado, os centroavantes Leandro Cearense, do Castanhal, e Paulo Rangel, da Tuna, tiveram um ano ruim diante das metas e foram destaques negativos.

Treinadores

O trabalho dos comandantes no banco de reservas também foi avaliado. Paulo Bonamigo, do Remo, ainda tenta encontrar o time perfeito e tem resultados oscilantes. Já Márcio Fernandes conseguiu dar liga à equipe desde a primeira rodada e colhe os frutos da consistência dentro de campo.

Entre as equipes do interior do estado, Josué Teixeira, do Caeté, e Wando, do Águia, se destacam entre os treinadores. Teixeira, que tem ampla rodagem do futebol nacional, está levando a jovem equipe do Caeté até às quartas de final, enquanto Wando conseguiu uma arrancada espetacular com o Águia, que levou o Azulão Marabaense à classificação.