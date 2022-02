Remo teve mais despesas do que lucro no Baenão; Paysandu levou mais torcedores ao estádio no Parazão

A melhor equipe do Campeonato Paraense 2022 na primeira fase, o Paysandu também lidera também fora das quatro linhas. Nas arquibancadas o Papão da Curuzu foi o clube que mais levou torcedores e também o que mais arrecadou neste início de temporada, desbancando o Remo, seu maior rival.

Tirando o clássico Re-Pa, Remo e Paysandu realizaram três jogos em casa neste Parazão, com o Paysandu levando à Curuzu 15.066 torcedores, obtendo uma média de 5.022 por jogo. Já o Remo teve 11.670 torcedores pagantes nas três partidas e obteve a média de 3.890 azulinos por partida no Baenão. A diferença entre os clube foi de 3.396 torcedores a favor do Paysandu. Os números foram retirados dos borderôs divulgados no site da Federação Paraense de Futebol (FPF).

Nas bilheterias o Paysandu também arrecadou mais que o Leão Azul. Foram R$316.010 em três jogos e o Clube do Remo teve o valor R$236.438 nas partidas. Mas esses números não são os finais, já que as equipes gastaram nas despesas dos jogos. O Papão teve que desembolsar R$177.368 com despesas e o Remo R$178.435,66.

O que sobrou?

Nessas partidas Remo e Paysandu tiveram mais gastos do que lucro neste Parazão. O clube alviceleste colocou no bolso o valor de R$138.587,54. Já o Remo embolsou apenas 58.005,34.

As duas equipes disputaram o clássico Re-Pa, válido pela sétima rodada, na Curuzu, com torcida única do Paysandu, porém, a renda da partida foi dividida. Neste jogo a arrecadação final foi de R$453,415, com despesas de R$160.745,55. O lucro final foi de R$292.669,45, sobrando o valor de R$146.334,725 para cada clube.

Números

Paysandu arrecadou em três partidas R$316.010

Despesas R$177.368,46

Lucrou: R$138.587,54

Total de pagantes: 15.066

Média de 5.022 por jogo

Remo arrecadou em três partidas R$236.438

Despesas R$178.435,66

Lucrou: R$58.005,34

Total de pagantes: 11.670

Média de 3.890 por jogo