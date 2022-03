Gedoz e Erick Flores estão em fase de transição e podem reforçar o Remo contra o Águia pelo Parazão

O adiamento da oitava rodada do Campeonato Paraense no último final de semana serviu para o Remo recuperar alguns jogadores do elenco. O meia Felipe Gedoz e o meia-atacante Erick Flores, que não jogariam contra o Águia de Marabá, podem ficar à disposição do técnico Paulo Bonamigo para o próximo domingo (6), às 15h30, no Baenão.

VEJA MAIS

Os dois atletas estavam se recuperando no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), Felipe Gedoz com dores na panturrilha e Erick Flores com dores musculares. Os jogadores foram substituídos no clássico contra o Paysandu na Curuzu, no dia 20, com Gedoz deixando jogo ainda no primeiro tempo. A dupla foi liberada pelo DM azulino, iniciou o período de transição e já treinam com bola.

A semana cheia no Baenão também deve render “caras novas” para a partida contra o Águia. O atacante Raul e o volante Marciel, podem ser as novidades entre os relacionados. Raul foi contratado na última semana e Marciel vem de uma cirurgia no joelho, se recuperou no NASP e ganhou contrato com o Leão. Os dois atletas já treinam com o grupo.