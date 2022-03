Atacante do Remo lembra Re-Pa: 'Não sei como seria se ganhássemos'

No primeiro clássico Re x Pa da carreira, o atacante Brenner estreou como qualquer jogador de área gostaria. Apesar da vitória não ter vindo, o empate com o maior rival deixou lembranças significativas sobre a importância do clássico e dos próximos jogos. Em entrevista ao Último Lance, o atacante falou sobre a carreira, sobre a pressão dos jogos importantes e a sequência da temporada pelo Leão Azul, no qual afastou a possibilidade de transferência antes do fim do contrato.

“Meu contrato é até o final da Série C. Caso venha algo de fora, tem que ser uma coisa boa para todo mundo, tanto para o clube, quanto para mim. No entanto, não tenho pensado nisso, em deixar o Remo, até porque estou há pouco tempo. O meu objetivo é colocar o Remo na Série B”, conta. Brenner, o principal artilheiro do time na temporada, com três gols.

O mais importante deles, segundo o atleta, trouxe certa apreensão por causa das circunstâncias enfrentadas pelos atletas. Ao lembrar do Re x Pa da sétima rodada, o jogador disse que ficou receoso quanto à integridade, minutos após o Remo sair na frente. “Até a nossa entrada foi complicada. Entramos com o apoio da polícia. Tive algumas semelhanças nesse sentido, mas não sei nem como seria se a gente tivesse ganhado o jogo, para sair de lá”, lembra. Do empate suado, o atleta guarda lições e pede mais atenção para a estrutura nos jogos de torcida única.

“A gente não sente esse 100% de segurança e caso a gente passe para a fase final e tenha nova partida, teremos que voltar, então ficamos preocupados com a segurança. No entanto, a nossa função é jogar e essa parte fica para a diretoria do clube”, encerra.