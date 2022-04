Após acusações de dirigentes, Remo fecha com lateral Renan Castro, ex-Joinville

O Remo fechou a contratação do lateral-esquerdo Renan Castro, de 26 anos, que estava no Joinville-SC. O jogador estava na mira azulina desde o final do ano passado, quando o clube tentou a sua contratação, mas direção do JEC não liberou o atleta. Ainda faltam detalhes burocráticos, mas Renan vestirá a camisa azulina na Série C, informou uma fonte do clube.

Renan Castro é carioca, cria das categorias de base do Vasco da Gama-RJ. Atuou pelo Iruano-SP, Guarani-SC, Ipatinga-MG, Marcílio Dias-SC, além de Goiânia-GO, Mirassol-SP, Anapolina-GO e Atibaia-SP. Castro jogou também no FC Pedras Rubras, de Portugal e nas últimas três temporadas defendeu o Joinville. Em 2022 ele atuou 11 partidas pelo JEC no Campeonato Catarinense e poderá ser inscrito também na Copa do Brasil, além da Série C. O atleta deve chegar hoje a Belém.

Nada fácil

A chegada do jogador não foi algo tão fácil para o Leão. No final do ano passado o Remo foi acusado de aliciamento pelo diretor Leonardo Roesler, já que, de acordo com o dirigente, o clube paraense estava negociando diretamente com Renan Castro, sem passar pela diretoria do JEC.

Panorama

No atual elenco remista, o técnico Paulo Bonamigo conta Paulo Henrique e Leonan para a lateral-esquerda, além do zagueiro Marlon, que pode fazer essa função, mas que desde o ano passado vem atuando de zagueiro.