Remo anuncia volante do CRB, o quinto reforço para Série C; veja

O Clube do Remo anunciou mais uma contratação para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, que inicia no próximo dia 9 de abril. Trata-se do volante Jean Patrick, de 29 anos, que estava atualmente no CRB-AL. Jean chega referendado pelo técnico Paulo Bonamigo, como novo reforço para as próximas competições do calendário.

O atleta está em tratamento médico na equipe alagoana e uma das opções levantadas para a vinda a Belém seria a finalização do tratamento no Remo, utilizando a estrutura do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP).

'Pacote aberto'

Esta é a quinta contratação anunciada pelo clube em menos de três dias. No último sábado, o Leão Azul anunciou quatro nomes. Vieram o atacante Netto Norchang, que estava na Ferroviária-SP, o atacante Rodrigo Pimpão, ex-Operário-PR, o atacante Fernandinho, que jogava no Água Santa-SP e o zagueiro Igor Moraes, que chega emprestado pelo Corinthians.

O Remo estreia na Série C no próximo dia 9, contra o Vitória-BA, no Baenão, a partir das 17 horas. Ainda no mês de abril, entre os dias 19 e 21 de abril, o Leão Azul entra em campo pela Copa do Brasil, onde enfrenta o Cruzeiro, em Belém. Até lá, a expectativa do departamento de futebol azulino é anunciar mais alguns nomes para fechar o elenco do restante da temporada.

Vale lembrar que o Clube do Remo já tem garantido o embolso da cota da primeira fase da Copa do Brasil, no valor de 1,9 milhão, e em caso de avanço, a premiação da CBF aumenta para 3 milhões de reais.

Veja o anúncio feito pelo clube, através das redes sociais:

