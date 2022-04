Está na área! Novo reforço do Remo para a Série C, atacante Rodrigo Pimpão já está em Belém

A Série C inicia para o Remo no próximo sábado (9), contra o Vitória-BA, às 17h, no Baenão e o Leão Azul aos poucos vai recebendo os novos contratados para a competição mais importante do clube na temporada. O atacante Rodrigo Pimpão, novo reforço azulino, já chegou a Belém.

O clube azulino não divulgou imagens, mas um vídeo que circula nas redes sociais e aplicativos de mensagens, mostra o atacante Rodrigo Pimpão no Aeroporto Internacional de Belém, já vestido com a camisa do Remo, sendo recebido pela assessora do clube e também pelo supervisor de futebol, Raul Fernandes.

Rodrigo Pimpão, de 34 anos, deixou o Operário-PR para jogar no Remo. O “namoro” com o clube azulino vem desde o início do ano, mas foi concretizado após o término do campeonato estadual.

O jogador é rodado no futebol brasileiro, teve passagens por Vasco da Gama-RJ, Botafogo-RJ, Ponte Preta-SP, Paraná-PR, América-MG e CSA-AL, além de ter jogado no Japão, Irã e Emirados Árabes. No Remo ele vai reencontrar Brenner, atacante com quem formou dupla na Libertadores de 2017, no Botafogo. A previsão é que ele seja registrado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) ainda nesta semana, para que fique a disposição para a estreia do Leão Azul na Série C.

Além de Pimoão, o Remo já anunciou as contratações do zagueiro Igor Morais, volante Jean Patrick e dos atacantes Fernaninho e Netto. Apenas Jean Patrick ainda não está em Belém.