Com três desfalques e com a volta de Gedoz, Remo relaciona 23 jogadores para o Re-Pa; veja a lista

O Remo fechou nesta terça-feira (5), a preparação para a grande final do Campeonato Paraense 2022. A equipe comandada pelo técnico Paulo Bonamigo realizou um treino aberto no Baenão com a presença da torcida e da imprensa. Destaque para o meia Felipe Gedoz, que está recuperado da lesão na panturrilha, treinou e vai para o jogo contra o Paysandu, nesta quarta-feira (6), às 20h, na Curuzu. Mas o Leão também terá baixas para o clássico.

VEJA MAIS

O técnico Paulo Bonamigo realizou um treino tático no Baenão e conversou com o grupo. Felipe Gedoz trabalhou com os jogadores reservas. O Leão terá ausências na equipe, o zagueiro Everton Sena, com uma lesão no calcanhar e o meia-atacante Erick Flores com uma contusão na coxa não participaram do treino e não estão entre os 23 relacionados. Outro desfalque do time azulino é o volante Anderson Uchôa, que levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão.

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS

Goleiros: Vinícius e Yago Darub

Zagueiros: Daniel Felipe, Kevem, Marlon e Davi

Laterais: Ricardo Luz, Leonan, Rony e Paulo Henrique

Volantes: Lailson, Marco Antônio, Marciel, Paulinho Curuá e Pingo

Meia: Felipe Gedoz, Luiz Henrique e Tiago Miranda

Atacantes: Brenner, Bruno Alves, Raul Mendes, Ronald e Tiago Mafra