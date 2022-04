Apesar de vantagem contra o Paysandu, torcedores do Remo pedem Leão sem 'se acovardar'; vídeo

Após a vitória por 3 a 0 no primeiro jogo, o Remo tenta evitar uma ser vítima de uma virada histórica contra o Paysandu, na final do Campeonato Paraense. Pensando nisso, no treino aberto do clube, realizado na manhã desta terça-feira (5), no Baenão, a equipe de O Liberal conversou com torcedores presentes para falar sobre a postura que o Leão deve ter.

Confiança, mas sem vacilar

Pela primeira vez com a filha, a pequena Heloísa, no Baenão, o torcedor Ronaldo Mesquita Júnior, 40 anos, se mostrou confiante. Apesar disso, pede que o time não pode entrar com soberba ou clima de já ganhou, para que não fique sem o título. Algo que ocorreu em 2015, na final da Copa Verde, contra o Cuiabá.

"Pensamento positivo, que amanhã a gente levanta esta taça. [As expectativas são] as melhores possíveis. [Mas tem que ter] pés no chão para não deixar vacilar. 1 a 0 está bom, gol do Brenner", opinou Ronaldo, que é professor.

Enquanto isso, o senhor João Alves Ferreira, de 76 anos, afirma que o Remo não deve jogar apenas esperando o adversário. Mesmo com a partida na Curuzu, às 20h de quarta-feira (6), João acredita que o Leão deve pressionar o maior rival, que assim o título paraense que não vem há três anos, deve ser conquistado:

"O treinador não tem que se acovardar e jogar todo atrás, tem que ir para frente também. É final de campeonato e tem que levantar esta taça. Desde 2019 a gente não levanta e quarta-feira (6) tem que levantar na casa do vizinho mesmo. Vai ser 2 a 1 Remo, [gols] do nosso artilheiro, o Brenner", disse João, que é aposentado.

Lance a lance

Vale lembrar que o Remo pode perder por até dois gols de diferença que fica com o título estadual. Se perder por três, a disputa vai para os pênaltis. Se o Paysandu ganhar por quatro ou mais de diferença, fica com o tricampeonato do Parazão. Acompanhe o lance a lance da final no portal OLiberal.com.