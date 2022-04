Atacante do Remo sobre novos reforços para a Série C do Brasileiro: 'Vamos crescer juntos'

Fora de casa, o Remo vai em busca da segunda vitória em dois jogos na Série C do Brasileirão. A equipe azulina visita o Manaus, neste sábado (16), às 19h, na Arena da Amazônia. Para o duelo, o Leão terá os desfalques do meia Erick Flores e o zagueiro Everton Sena. Apesar disso, o atacante Bruno Alves se mostrou confiante com os reforços que chegaram ao Baenão nas últimas semanas:

"Chegaram excelentes jogadores, com uma qualidade muito grande, para qualificar o nosso grupo. Estão chegando e nos ajudando e tenho certeza que vamos crescer juntos", disse Bruno. Os atacantes Rodrigo Pimpão e Fernandinho e o lateral Renan Castro já estrearam no triunfo contra o Vitória, por 2 a 1.

Aliás, Bruno Alves relembrou as lições da partida contra o Leão Baiano. O Leão chegou a abrir 2 a 0, mas na sequência do segundo gol, o Vitória diminuiu. De acordo com o atacante azulino, isso é apenas uma demonstração de como os jogos na Terceirona são complicados.

"São jogos difíceis, deixou claro que quem guerrear mais na Série C, vai conseguir os três pontos. Não vamos deixar de lutar nenhum minuto, para conseguir o nosso objetivo. A gente estudou a equipe deles. Tem bons jogadores, mas a gente está focado para conseguir os três pontos", concluiu.

Vale lembrar, a partida entre Manaus e Remo não terá a presença de público, na Arena Amazônia. A razão é uma punição que precisa ser cumprida pelo Gavião do Norte. Acompanhe a partida lance a lance pelo portal OLiberal.com, assim como a cobertura completa do Remo na Série C.