Ronaldo critica saída ‘na calada da noite’ de Vitor Roque para o Athletico-PR

A saída do jovem atacante Vitor Roque, de 17 anos, do Cruzeiro para o Atlhetico-PR acabou virando polêmica. Isso porque a ida do jogador para o Furacão foi conturbada e com troca de farpas entre o clube mineiro e o empresário do atleta, André Cury. Na última segunda-feira (18), Ronaldo Fenômeno se pronunciou pela primeira vez sobre o caso e criticou a forma como se deu a transação.

"De repente, veio a situação do Vitor Roque, que pegou a gente de surpresa. Não tinha nenhum diagnóstico do jogador, nenhuma reclamação. A gente estava discutindo renovação do contrato e, de repente, meio que na calada da noite, foi feito isso aí", disse Ronaldo.

Vitor Roque comunicou oficialmente o clube sobre a rescisão unilateral por email, às 21h40 do dia 11 de abril. Na terça-feira (12), o Cruzeiro divulgou uma nota em que criticou o empresário do jogador, André Cury, e o diretor de futebol do Athletico-PR, Alexandre Mattos. Além disso, o time mineiro disse que iria à Justiça para ser recompensado, já que acredita que o valor da multa rescisória é superior a R$ 24 milhões.

Ronaldo ainda falou que as negociões para a saida de Roque poderiam ter sido melhores. Além disso, o gestor de futebol do Cruzeiro disse que os jogadores devem ser mais ativos nas negociações e não deixar tudo para os empresários.

“Acho que ele (Roque) tem todo o direito de querer mudar, mas as coisas poderiam ter sido feitas de maneira muito mais fácil e amigável. Eu mesmo já tive situações polêmicas em transferências, mas nunca faltei com responsabilidade, sempre enfrentei os problemas de frente, sem colocar os empresários como únicos responsáveis. O jogador brasileiro, falando de forma geral, tem muito essa mania de querer deixar isso para o empresário e isso passa uma imagem de que não tem voz, não tem opinião. Jogador de futebol tem que se posicionar e saber enfrentar os problemas", declarou Ronaldo.

Mesmo com a saída conturbada, o ex-jogador pediu que os torcedores do Cruzeiro não ataquem Vitor Roque nas redes sociais e disse que deseja sucesso para o atacante.

“Mesmo que não tenha sido da melhor maneira (a saída), quero desejar toda sorte do mundo ao Vitor Roque no Athletico Paranaense. Que faça muito sucesso. É um garoto de muito talento, muito potencial, mas escolheu um outro caminho. Não posso deixar de desejar sorte a ele e à família”, finalizou Ronaldo.

No meio disso, a equipe do Cruzeiro joga nesta terça-feira (19), no Baenão, contra o Remo, em partida válida pela Copa do Brasil. O jogo terá cobertura e transmissão lance a lance no site de OLiberal.com.

