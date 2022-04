Uchôa projeta partida difícil pela Copa do Brasil e rejeita tabu contra o Cruzeiro: 'jogo totalmente diferente'

Apesar da derrota na segunda rodada da Série C para o Manaus, o volante do Remo, Anderson Uchôa, está confiante em um bom desempenho do clube azulino na Copa do Brasil. Nesta terça-feira (19), o Leão encara o Cruzeiro, no Baenão. De acordo com o volante remista, a expectativa é de uma partida bastante acirrada contra o rival mineiro.

"Aqui no Remo chegaram bons jogadores, com experiência de Série A. Já na equipe do Cruzeiro, depois da chegada do Ronaldo, grandes jogadores chegaram para reforçar o time. Acho que vai ser um jogo equilibrado, mas temos que estar super concentrados pra que a gente possa sair com a vitória", disse Uchôa.

Para o duelo contra o Cruzeiro, o Remo quer manter um tabu que já dura mais de 40 anos. No entanto, Uchôa acredita que o bom desempenho azulino diante do rival não deve ser levado em consideração para o próximo confronto. Segundo ele, a equipe azulina precisa entrar focada no resultado positivo desde o primeiro minuto.

"Acho que agora é um jogo totalmente diferente. Outra competição, jogo de 180 minutos. O que eu posso dizer é que vamos encarar esse jogo como uma final. Acho que vamos enfrentar um jogo muito difícil, em que todo mundo tem que tá concentrado pra fazer o resultado dentro de casa", avaliou.

O Remo encara o Cruzeiro, no Baenão, a partir das 21h30, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.