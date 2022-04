Série C: apesar de derrota, Remo mantém retrospecto superior contra o Manaus

O Remo foi derrotado pelo Manaus, na Série C do Brasileirão, e perdeu a invencibilidade no torneio. Com isso, a equipe azulina terminou a segunda rodada na segunda metade da tabela. Ainda assim, o Leão mantém um retrospecto totalmente favorável contra o Gavião Norte.

Em nove jogos contra o rival manauara, o Remo tem quatro vitórias, três empates e apenas duas derrotas - já contando a da Série C deste ano. A história entre os clubes se desenrola principalmente na Copa Verde. Onde em seis partidas, o Leão venceu duas, empatou três e perdeu uma.

Já pela Série C são três partidas. Duas vitórias para o Remo e uma para o Manaus. Vale lembrar, como esta edição da Terceirona é em turno únicos, as equipes não voltam a se enfrentar na primeira fase. Leão e Gavião apenas se reencontro em um possível quadrangular de acesso à Série B.

O próximo desafio do Remo é pela terceira rodada da Série C do Brasileirão. O clube azulino recebe o São José-RS, no Estádio do Baenão, no próximo sábado (23), às 19h. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, assim como todos os jogos do Remo no torneio.

Veja os confrontos

31/01/2018 - Manaus 2 x 0 Remo - Copa Verde

14/02/2018 - Remo 1 x 1 Manaus - Copa Verde

27/09/2020 - Remo 1 x 0 Manaus - Série C

28/11/2020 - Manaus 0 x 2 Remo - Série C

13/02/2021 - Manaus 1 x 1 Remo - Copa Verde

18/02/2021 - Remo 6 x 2 Manaus - Copa Verde

12/11/2021 - Manaus 1 x 1 Remo - Copa Verde

24/11/2021 - Remo 3 x 0 Manaus - Copa Verde

16/04/2022 - Manaus 1 x 0 Remo - Série C