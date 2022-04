Remo anuncia lançamento de novo uniforme para temporada 2022

O Remo anunciou nesta segunda-feira (18) o lançamento de um novo uniforme para a temporada 2022. A camisa será apresentada para torcida em uma festa no Casa Samba, casa de shows no bairro da Cidade Velha, em Belém.

Segundo o aviso publicado na conta oficial do clube no twitter, a festa será nesta sexta-feira (22), a partir das 18h. Os ingressos para a festa custam entre R$ 20,00 e R$ 40,00 para sócios e R$ 25,00 e R$ 50,00 para não sócios. Entre as atrações estão a banda D'Bobeira, Karol Diva e I Love Pagode.

Este será o segundo uniforme principal do Remo produzido pela pela Volt. A fabricante tem acordo com o clube do Baenão desde meados de 2021. O presidente da empresa, Fernando Kleimmann, falou que a nova camisa azulina está "bem bonita".

Serviço:

Festa de lançamento da camisa do Remo

Local: Casa Samba - Av. Tamandaré esquina com R. Dr. Assis.

Hora: a partir das 18h

Ingressos: Pista - R$ 20,00 (sócios) e R$ 25,00 (não sócios)/ Camarotes - R$ 40,00 (sócios) e R$ 50,00 (não sócios)