'Que o torcedor possa confiar', pede capitão do Remo sobre duelo com o Cruzeiro, pela Copa do Brasil

O Remo dá uma pausa na Série C do Brasileirão e foca na Copa do Brasil. Nesta terça-feira (19), às 21h30, o Leão recebe o Cruzeiro, pela partida de ida da terceira fase, no Estádio do Baenão. O clube azulino não sabe o que é perder para a Raposa há mais de 40 anos, e na última Série B, venceu os dois jogos: na última Série B, o Remo venceu o duelo no Baenão por 1 a 0 e no Independência, em Belo Horizonte (MG), por 3 a 1.

Ainda assim, lateral e capitão do Remo, Marlon, prefere manter os pés no chão e tratar a partida com outro olhar: "É um jogo totalmente diferente, é um mata-mata, temos 180 minutos. A gente tem que procurar fazer um grande jogo aqui em casa, para que possa fazer o resultado. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil e da qualidade do Cruzeiro, mas nós estamos preparados", afirmou.

Agora as equipes estão em divisões diferentes - Cruzeiro na Série B e o Remo na C. Ainda assim, para Marlon, para que o Leão se aproxime da vitória, apesar das diferenças de orçamento e séries, é entrar em campo partindo para o ataque. Por isso, o capitão pediu o apoio do torcedor.

"É jogar como a gente vem jogando dentro de casa, procurando se impor. O torcedor vai estar presente, nos apoiando os 90 minutos, e a gente sabe que quando jogamos dentro de casa vamos para frente. E não vai ser diferente agora nesse jogo. O recado é que o torcedor possa confiar mais uma vez na nossa equipe, que ele possa comparecer em massa e faça um belo espetáculo", concluiu o lateral

