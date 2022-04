Remo enfrenta Cruzeiro pela Copa do Brasil e quer sair na frente em busca de premiação milionária

Chegou a hora, torcedor azulino. Nesta terça-feira (19), o Remo estreia na Copa do Brasil 2022. A partir das 21h30, no Baenão, em Belém, o Leão Azul recebe o Cruzeiro, em busca de uma vaga nas oitavas de final do torneio. Além da possibilidade de avançar na segunda competição mais importante do país, o vencedor garante uma premiação de mais de R$ 3 milhões.

Ao contrário das demais equipes paraenses que disputaram a atual edição do torneio, o Remo estreia na competição já na terceira fase. A vantagem azulina é um benefício pelo clube ter conquistado a Copa Verde em 2021. Devido à classificação antecipada, o Leão já garantiu uma cota de participação de cerca de R$ 2 milhões.

Já o Cruzeiro, que está na Série B do Brasileirão pelo terceiro ano seguido, disputou a competição desde a primeira fase. No duelo de estreia, a Raposa goleou o Sergipe por 5 a 0. Na etapa seguinte, o clube mineiro bateu o Tumtum-MA, por 3 a 0.

Esta será a terceira vez, em menos de dois anos, que Remo e Cruzeiro se enfrentam. Nas últimas duas oportunidades, em 2021 pela Série B, o Leão Azul levou ganhou ambos os duelos - 1 a 0 em Belém e 3 a 1 em Minas. A partida pela Copa do Brasil terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com

Como vêm as equipes?

O Leão chega para o confronto com a Raposa depois de conhecer a primeira derrota na Série C. No sábado (16), a equipe remista perdeu por 1 a 0 para o Manaus, fora de casa. Apesar disso, a equipe não está abalada e quer garantir o resultado positivo dentro de casa.

No elenco, o Leão deverá ter o reforço do atacante Vanílson, anunciado no meio da semana passada. O jogador deve estar entre os relacionados, mas no banco de reservas. Por outro lado, outros recém-contratados do Leão, como os atacantes Rodrigo Pimpão e Netto, além do zagueiro Igor Morais, não poderão participar do jogo, por já terem disputado a competição por outros clubes.

Já o Cruzeiro vem de vitória na Série B. No final de semana, a Raposa bateu o Brusque por 1 a 0, mas ainda segue patinando na competição. O clube mineiro tem 3 pontos em duas partidas, já que perdeu na estreia para o Bahia, fora de casa.

Em relação aos titulares do duelo com o Brusque, Pezzolano vai mudar ao menos três peças. No lugar de Brock, suspenso, Wagner e Zé Ivaldo são as alternativas; no meio, João Paulo, de volta após fortalecimento muscular, é o favorito à vaga de Neto Moura, que já jogou a competição pelo Mirassol; e no comando de ataque, o lesionado Edu dá lugar a Rodolfo.

Ficha técnica:

Remo x Cruzeiro

Terceira fase da Copa do Brasil 2022

Data: 19 de abril

Local: Estádio Baenão

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Auxiliares: Nailton Júnior de Souza Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)

Quarto Árbitro: Andrey da Silva e Silva

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Marlon, Daniel Felipe e Leonan; Anderson Uchôa, Paulinho Curuá e Marciel; Bruno Alves, Brenner e Fernandinho (Erick Flores). Técnico: Paulo Bonamigo

Cruzeiro: Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira, Wagner (Zé Ivaldo) e Rafael Santos; Willian Oliveira, Pedro Castro e João Paulo; Waguininho, Jajá (Vitor Leque) e Rodolfo. Técnico: Gustavo Pezzolano.