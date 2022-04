Zagueiro do Remo avalia vitória contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil: 'nos dá tranquilidade para trabalhar'

Após vencer o Cruzeiro por 2 a 1 no jogo de ida das terceira fase da Copa do Brasil, o elenco do Remo se reapresentou nesta quarta-feira (20) no Baenão. Quem falou com a imprensa neste retorno às atividades foi o zagueiro Daniel Felipe, autor de um dos gols triunfo azulino. Segundo ele, o resultado diante do maior campeão do torneio dá tranquilidade ao grupo em busca de mais vitórias.

"Sabíamos que um empate em casa seria bem difícil de reverter no jogo de volta. Acredito que esse gol deu mais tranquilidade para o próximo confronto. Além disso, temos a Série C, que é um campeonato diferente. Acima de tudo, devemos entender a grandeza do Remo e sempre pensar em ganhar", avaliou o zagueiro.

De acordo com o jogador, o resultado positivo diante do Cruzeiro pode ser explicado por uma combinação de dois fatores: união do elenco e força da torcida. Daniel, inclusive, convocou o Fenômeno Azul para apoiar o clube nas demais partidas em casa durante a temporada.

"Eu cheguei em janeiro e já pude sentir na pele a força da torcida. Eles tem sido nosso principal jogador no Baenão. As equipes que vêm jogar contra a gente sentem essa dificuldade. Os torcedores tem que continuar fazendo o papel deles pra que juntos a gente conquiste nossos objetivos", disse.

O Remo volta a campo pela Série C neste sábado (23), às 19h, no Baenão, contra o São José-RS, pela terceira rodada do torneio. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.