Em partida pela Série C, Remo quer desempatar histórico de confrontos contra o São José-RS

O Remo enfrenta o São José-RS neste sábado (23) pela terceira rodada da Série C 2022. Ambas as equipes tem a mesma pontuação no torneio e também travam uma batalha acirrada fora de campo. No retrospecto de duelos entre os clubes, a disputa está rigorosamente empatada.

Em toda a história das duas equipes, Remo e São José se enfrentaram apenas duas vezes. Os confrontos ocorreram na Série C de 2019, quando o Leão Azul disputou o Grupo B do torneio, juntamente com outros clubes do sul e sudeste do Brasil.

Nas duas partidas, uma vitória para cada lado. No primeiro confronto entre os clubes, em Porto Alegre, o São José-RS levou a melhor por 1 a 0. Já no jogo de volta, em Belém, vitória azulina por 2 a 0, gols de Neto Baiano e Zotti.

No sábado, Remo e São José se enfrentam novamente, desta vez em partida no Baenão, às 19h. Quem vencer estará garantido, por pelo menos mais uma rodada, na zona de classificação à próxima fase da Série C. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.