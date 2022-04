Novo goleiro do Remo está regularizado e pode ser opção na Série C e Copa do Brasil

Após realização de exames médicos no Clube do Remo, o goleiro Zé Carlos, de 27 anos, foi integrado ao elenco azulino para o restante da temporada 2022 e disputas das Séries C, Copa do Brasil e Copa Verde. O jogador teve seu contrato protocolado na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) e está apto para defender as cores do Leão Azul.

Zé Carlos foi destaque no Águia de Marabá na disputa do Campeonato Paraense 2022, com o Azulão chegando às semifinais e garantindo a vaga na Série D do Brasileirão de 2023. O goleiro chamou atenção do preparador de goleiros do Remo, Juninho Macaé, que solicitou junto à diretoria remista, a contratação do jogador. A intenção é ter um grupo de goleiros mais experiente, já que os reservas imediatos de Vinícius são o Yago Darub, de 22 anos e Jorge Pazetti, de 21, além do goleiro Juan, das categorias de base.

Antes de vestir a camisa azulina, Zé Carlos defendeu o gol do Sinop_MT, Cuiabá-MT, União Rondonópolis-MT, Sampaio Corrêa-RJ, Nova Iguaçu-RJ, além do Ação-MT e Democrata de Sete Lagoas-MT.