Remo inicia venda de ingressos para o jogo contra o São José-RS pela Série C; veja os preços e onde comprar

A vitória diante do Cruzeiro-MG pela Copa do Brasil já é passado, o Remo “troca o chip” e já pensa no compromisso na Série C do Brasileirão, contra o São José-RS, no sábado (23), às 19h, no Baenão, pela terceira rodada do campeonato nacional. Os ingressos para a partida já estão disponíveis aos torcedores.

VEJA MAIS

Os bilhetes para acompanhar o Leão Azul diante do clube gaúcho custam o valor de R$ 30 nas arquibancadas da Almirante Barroso e também da Avenida Romulo Maiorana, R$ 60 as cadeiras e R$ 80 o lounge que fica na Travessa das Mercês. Os ingressos já estão disponíveis em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém, região metropolitana e Castanhal. No dia do jogo a bilheteria da Arena Society, anexa ao Baenão, na Avenida Romulo Maiorana, estará aberta a partir das 14h.

Meia-entrada

Os bilhetes de meia podem ser reservados na sexta-feira (22), a partir das 8h pelo site. Já a retirada do ingresso ocorre no sábado (23), às 9h, no Ginásio Serra Freire. É necessário que o estudante compareça com documento de meia-entrada, além de RG e comprovante vacinal contra a covid-19 com pelo menos duas doses.

Gratuidades

A distribuição das gratuidades garantidas por lei será realizada no sábado (23), das 16h às 17h. Idosos e PNE serão atendidos no portão da Avenida Almirante Barroso. Já a entrega para PNE cadeirante será realizada no portão da Travessa das Mercês.

Idosos a partir de 60 anos devem apresentar documento com foto, além de comprovante vacinal com no mínimo duas doses ou dose única. PNE precisa apresentar documento original e oficial com foto. Documento que comprove o benefício, cartão social ou qualquer outro tipo de documento só serão aceitos acompanhados de laudo médico original impresso e na validação. É necessário também apresentar o comprovante de imunização vacinal contra a covid-19 com, o mesmo valendo para o acompanhante

Onde comprar

Loja Rei da Amazônia – Sede Social

Loja Rei da Amazônia – Shopping Castanheira

Loja do Remo – Castanhal

Loja do Remo – IT Center

Loja do Remo – Bosque Grão-Pará

Loja do Remo – Pátio Belém

Loja do Remo – Parque Shopping

Loja do Remo – Boulevard Shopping

Loja do Remo – Shopping Metrópole