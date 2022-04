Remo rescinde contrato com meia revelado nas categorias de base; veja

O Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) registrou nesta terça-feira a rescisão contratual entre o Clube do Remo e o meia Thiago Miranda. O atleta disputou apenas duas partidas pela equipe, durante a temporada deste ano, e não faz mais parte do plantel azulino, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.

Thiago é formado nas categorias de base do Remo e participou das últimas campanhas vitoriosas, incluindo a conquista do Campeonato Paraense sobre o maior rival, além de ter feito parte do plantel que conquistou o título inédito da Copa Verde de 2021.

Através das suas redes sociais, o jogador agradeceu a oportunidade e diz que ainda espera um retorno. "Muito obrigado. Nação, passamos por muitas alegria juntos. Levarei todos no meu coração. Independente de onde estiver, sempre estarei na torcida. Nossos caminhos se separam neste momento, mas nem de longe será um adeus isto é apenas um 'até breve' obrigado por tudo", encerra.