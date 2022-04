Destaque do Paysandu, atacante deve retornar contra o Botafogo-SP; clube não confirma

Destaque do Paysandu na temporada, o atacante Danrlei só deve retornar ao time na quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O jogador sofreu uma lesão muscular na coxa direita, ainda nas semifinais do Parazão, contra o Águia. Segundo o colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, Danrlei ainda deve perder os próximos três jogos e voltar contra o Botafogo-SP.

VEJA MAIS

A equipe de O Liberal buscou confirmar a informação com o próprio Paysandu. No entanto, a assessoria bicolor apenas disse que o jogador segue em tratamento, porém, não estima um prazo para o retorno do atleta. A última partida de Danrlei foi no dia 30 de março.

Artilheiro

Com as chegadas dos atacantes Henan e Marcelo Toscano, no início da temporada, a expectativa era que Danrlei fosse para o banco de reservas. No entanto, o jogador superou a concorrência e ganhou em campo a titularidade no ataque bicolor. Danrlei é o artilheiro do time no ano, com seis gols em 14 partidas.

Opções

Sem Danrlei, o técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, utilizou justamente Henan e Toscano, que mais se aproxima das características de Danrlei, no lugar. Neste período - jogos contra o Remo (final do Parazão) e nas duas primeiras rodadas da Série C - Marcelo Toscano marcou dois gols e Henan um. Além deles, Márcio também tem Alessandro Vinícius, Dioguinho, Marlon e Robinho como opções para o ataque.

Próximo desafio

Ainda com Danrlei de fora, o Paysandu visita o Mirassol na próxima segunda-feira (25), às 20h, no Estádio José Maria de Campos Maia. A partida é válida pela terceira rodada da Terceirona. Dependendo de uma combinação de resultados, o Papão pode até terminar a rodada na liderança. Acompanhe o duelo lance a lance pelo portal OLiberal.com.