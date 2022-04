Adversário do Paysandu, Mirassol possui no elenco jogadores com passagens pela dupla Re-Pa

O Paysandu terá pela frente a equipe do Mirassol-SP, na próxima segunda-feira (25), às 20h, no Estádio José Maria de Campos Maia, na cidade de Mirassol (SP), pela terceira rodada da Série C, em um confronto que é inédito. Na equipe paulista, dois jogadores com passagens por Remo e também Paysandu fazem parte do elenco, além de um paraense que jamais jogou no futebol do Estado.

Pela primeira vez disputando a o Campeonato Brasileiro da Série C, o Mirassol vai encarar o Papão em casa, com jogadores velhos conhecidos das torcidas paraenses. O primeiro é o volante Paulinho, de 32 anos, que teve duas passagens pelo Paysandu, a primeira em 2016 e a última em 2021, quando conquistou o título do Parazão.

Paulinho com a camisa bicolor disputando o Parazão (Thiago Gomes)

Outro que está no elenco do Mirassol é o meia-atacante Matheus Oliveira, de 24 anos, que jogou a temporada 2021 com a camisa do Remo. O atleta esteve em campo com a camisa do Leão Azul em 20 oportunidades e deixou o clube após o rebaixamento do Remo para a Série C e não jogou as finais da Copa Verde.

Matheus Oliveira com a camisa do Remo (Samara Miranda/ Ascom Remo)

Fechando o grupo está o lateral-esquerdo paraense Anderson Ferreira da Silva, mais conhecido como “Pará”, de 26 anos. Ele é natural da cidade de Capanema (PA) e nunca jogou no Pará. Atuou pelo Bahia-BA, Cruzeiro-MG, Athletico Paranaense, Figueirense-SC, América-MG, Guarani-Sp, além do Botafogo-SP e uma passagem pelo futebol japonês defendendo o Vegalta Sendai. Nesta temporada Pará disputou 15 partidas e deu quatro assistências.