Márcio Fernandes lamenta empate com o ABC-RN pela Série C: 'jogadores mereciam um placar melhor'

O técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, avaliou o empate bicolor diante do ABC-RN, em jogo atrasado da 1ª rodada da Série C. De acordo com o treinador, o Papão teve as melhores chances de gol no confronto. Ele ainda afirmou que a equipe bicolor merecia um placar melhor na partida desta quarta-feira (20).

"Criamos muito desde o primeiro tempo. Teve alguns momentos de risco, mas estivemos muito mais com a bola. Foram três ou quatro chances que tivemos na marca do pênalti, mas desperdiçamos. Os jogadores mereciam um resultado melhor. Apesar disso, não podemos desmerecer um ponto fora de casa", avaliou.

Segundo o treinador, um ponto positivo do empate contra o ABC-RN foi o desempenho dos jogadores que saíram do banco. Entre eles, de acordo com Márcio Fernandes, o destaque foi o atacante Henan. O técnico disse que confia no atleta e que espera que o jogador melhore a cada partida.

"Todos que entraram corresponderam. Vimos um crescimento do Henan, por exemplo, que sempre foi artilheiro por onde passou. Ele entrou bem hoje e teve algumas chances de gol. É verdade que ele não marcou, mas isso vai acontecer naturalmente", disse Márcio.

A próxima partida do Paysandu pela Série C será na segunda-feira (25), às 20h30, contra o Mirassol-SP, pela terceira rodada do torneio. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.