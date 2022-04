CBF divulga mudanças na tabela da Série C e antecipa jogo entre Paysandu x Ypiranga-RS

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a antecipação da partida entre Paysandu e Ypiranga, próximo jogo do Bicola dentro de casa na Série C. De acordo com a entidade, a partida que seria realizada no dia 2 de maio - uma segunda-feira - foi transferida para o dia 30 de abril - um sábado - às 17h.

Apesar da partida ter o mando de campo do Paysandu, o confronto será disputado na Arena Verde, em Paragominas, no interior do estado. O clube foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com a perda de dois mandos de campo em razão de fatos ocorridos na Série C 2021.

A primeira perda de mando de campo foi cumprida na última rodada da Terceirona. No domingo (17) o Bicola venceu o Atlético-CE por 5 a 0, também na Arena Verde.

O Paysandu volta a campo nesta quarta-feira (20). A partir das 19h o Papão enfrenta o ABC-RN, às 19h, também pela Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.