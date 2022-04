Patrick Brey comemora primeiro gol com a camisa do Paysandu: 'com certeza vai pro DVD'

"Foi muito importante pra mim". É assim que Patrick Brey definiu o gol marcado diante do ABC-RN, pela Série C do Brasileirão. Após a partida, que terminou em 1 a 1 no estádio Frasqueirão, em Natal, o lateral avaliou o desempenho bicolor e comemorou o primeiro gol marcado com a camisa do clube de Belém.

"Com certeza foi um gol muito importante pra mim, porque foi o primeiro desde que cheguei. Queria muito ter saído com a vitória, mas pelo menos conseguimos empatar o jogo. Foi um gol bonito que, com certeza, estará no meu DVD", disse o jogador.

Assim como o técnico Márcio Fernandes, Patrick Brey também acredita que o Paysandu merecia um placar melhor após a partida contra o ABC-RN. Apesar disso, o lateral não deixou de valorizar o empate.

"Acredito que merecemos mais o resultado. Infelizmente pecamos no lance do gol sofrido, basicamente na única oportunidade clara que eles tiveram. Mantivemos o foco no segundo tempo e buscamos o empate. Faz parte do futebol, agora é seguir treinando e de olho no próximo jogo".

A próxima partida do Paysandu pela Série C será na segunda-feira (25), às 20h30, contra o Mirassol-SP, pela terceira rodada do torneio. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.