Antes de show de despedida em Belém, vocalista do Skank recebe camisa do Remo

A banda mineira Skank realizou um show em Belém na noite da última quinta-feira (22), em uma turnê de despedida da banda, que completou 31 anos de carreira. No camarim, os integrantes do grupo receberam uma camisa do Remo. O fato foi divulgado nas redes sociais do clube azulino. Veja:

Samuel Rosa, vocalista da banda e torcedor apaixonado do Cruzeiro, viu seu time do coração perder mais uma para o Remo. Na última terça-feira (19), o Leão Azul bateu a Raposa pelo placar de 2 a 1, em Belém, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil.