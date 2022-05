Cruzeiro x Remo: Leão Azul já conquistou oito classificações administrando vantagem

O Remo tenta hoje, diante do Cruzeiro-MG em Belo Horizonte (MG), passar de fase na Copa do Brasil e assegurar R$3 milhões de cota. O Leão Azul está com a vantagem do empate, após vencer o jogo em Belém por 2 a 1. Na história da Copa do Brasil, o Remo conseguiu manter a vantagem conquistada na primeira partida e avançou na competição em oito oportunidade.

Veja os números:

1999 – Copa do Brasil

Quartas de final

Remo 2 x 0 Vitória-BA – Belém (PA)

Vitória-BA 0 x 0 Remo - Salvador (BA)

1993 – Copa do Brasil

Primeira fase

Trem-AP 0 x 5 Remo – Macapá (AP

Remo 2 x 0 Trem-AP – Belém (AP)

1994 – Copa do Brasil

Segunda fase

Remo 3 x 0 Maranhão-MA – Belém (PA)

Maranhão-MA 1 x 1 Remo – São Luís (MA)

2001 – Copa do Brasil

Primeira fase

Santos-AP 0 x 1 Remo – Macapá

Remo 3 x 0 Santos-AP – Belém

Segunda fase - Classificado

Remo 2 x 1 Botafogo-RJ – Belém

Botafogo-RJ 1 x 2 Remo – Rio de Janeiro (RJ)

2003 – Copa do Brasil

Segunda fase

Remo 1 x 0 Internacional-RS – Belém (PA)

Internacional-RS 2 x 1 Remo – Porto Alegre (RS)

2009 – Copa do Brasil

Primeira fase

Barras-PI 0 x 1 Remo – Teresina (PI)

Remo 2 x 0 Barras-PI – Belém

2010 – Copa do Brasil

Primeira fase

São Mateus 1 x 2 Remo – Vitória (ES)

Remo 4 x 1 São Mateus-ES – Belém

Agenda

Cruzeiro x Remo duelam nesta quinta-feira (12), às 19h30, na Arena Independência, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2022. O Remo joga pelo empate, já o Cruzeiro precisa vencer por dois gols de diferença para avançar na competição. Caso vença por um gol de diferença, a vaga nas oitavas de final será decidida nos pênaltis. A partida terá transmissão lance a lance no OLiberal.com