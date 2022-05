Delegação do Remo recebe visita de Reinaldo, um dos maiores ídolos do Atlético-MG

A delegação do Remo se encontra em Belo Horizonte-MG para a partida diante do Cruzeiro-MG, pela terceira fase da Copa do Brasil. E o Leão Azul recebeu um ilustre visitante, o ex-jogador de futebol Reinaldo, ídolo do Atlético-MG, maior rival do Cruzeiro.

Um dos maiores jogadores da história do Galo conversou com o presidente Fábio Bentes e coordenador de futebol, João Galvão. Uma foto foi publicada pelo mandatário azulino em suas redes sociais. Outro que aproveitou a ocasião para fazer uma foto com Reinaldo foi o latera esquerdo Leonan, que também fez questão de publicar em sua conta no Instagram.

Atualmente com 65 anos, Reinaldo ganhou inúmeros títulos com a camisa do Galo e também jogou pela Seleção Brasileira. Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro em 1977 com 28 gols, em 18 partidas, média de 1.55 por jogo.