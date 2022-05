Hulk pode ficar fora de até 12 jogos por conta de falta contra jogador do Coritiba

O atacante Hulk irá a julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por falta cometida pelo jogador contra o volante Willian Farias, no jogo entre Atlético-MG e Coritiba, no dia 23 de abril, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 7 do Galo será julgado de acordo com o artigo 254-A, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por "praticar agressão física durante a partida" no dia 18 de maio. Se for condenado, o atleta pode ficar de quatro a 12 partidas sem jogar.

O lance da falta ocorreu aos 22 minutos do segundo tempo. Hulk havia perdido a disputa de bola da marcação contra o volante quando deu um chute que atingiu Willian Farias. O árbitro Sávio Pereira Sampaio deu cartão amarelo para o atacante do Galo e escreveu na súmula da partida: "dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola".

O julgamento do caso será realizado na terceira comissão disciplinar do STJD, no Rio de Janeiro. O jogador pode ser absolvido, receber uma pena mais branda em outro artigo ou pode ser punido com uma suspensão mais pesada. Todos os resultados terão direito a recurso.

Por ter acumulado três cartões amarelos, Hulk está fora do jogo contra o Bragantino, nesta quarta-feira (11), em Bragança Paulista.

O Atlético-MG e o Coritiba também vão a julgamento por terem atrasado o início do segundo tempo. O árbitro relatou que o Galo atrasou um minuto, enquanto que o Coxa demorou quatro. A pena nesses casos é multa de R$ 100 até R$ 1 mil por minuto de atraso.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)