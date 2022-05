Atacante do Cruzeiro diz que fator casa é vantagem contra o Remo: ‘Vamos impor um ritmo muito forte'

Remo e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 19h30, no Independência, para decidirem a vaga nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Para a Raposa, a única opção é vencer, já que saiu derrotada do jogo de ida. Assim, para a partida de volta, o atacante Rodolfo, autor do gol cruzeirense aqui em Belém, acredita que jogar em casa será a vantagem do time mineiro.

"Temos um jogo muito difícil diante do Remo. Eles têm a vantagem, porém, agora vai ser dentro da nossa casa e temos certeza que vamos impor um ritmo muito forte para que possamos sair com a classificação. Nossa torcida, certamente, vai jogar junto, sendo nosso décimo segundo jogador por essa vaga nas oitavas", declarou Rodolfo.

Com a vitória por 2 a 1, o Remo entra em campo com a possibilidade do empate. Já o Cruzeiro precisa ter um placar com dois ou mais gols de diferença para conseguir a vaga direto. Se vencer com um gol, a partida será decidida nos pênaltis.

Rodolfo era dúvida para este jogo. O jogador teve uma lesão muscular e chegou a ficar fora do jogo contra o Grêmio, no último domingo (8). No entanto, o atacante conseguiu se recuperar, já treina com o elenco principal e é opção para o técnico Paulo Pezzolano.

"Estou 100% novamente graças ao suporte de todo o departamento de fisioterapia do Cruzeiro. Fizeram um trabalho de excelência para me deixar em boas condições num curto espaço. Procurei me dedicar nesses últimos dias com muito profissionalismo, o que também ajudou na rápida recuperação", relatou o jogador.

A partida entre Remo e Cruzeiro ocorre nesta quinta-feira (12), às 19h30, no Independência. O jogo terá transmissão lance a lance no site de OLiberal.com.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)