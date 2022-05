Com presença do 'Fenômeno', Cruzeiro anuncia ingressos esgotados para jogo contra o Remo

Às vésperas da partida decisiva entre Clube do Remo e Cruzeiro, pela terceira fase da Copa do Brasil, a torcida da raposa tem respondido à altura a importância da partida decisiva. Nesta terça-feira, a diretoria do clube informou que todos os 22 mil ingressos para o duelo, que acontece a partir das 19h30 desta quinta-feira, no estádio Independência, estão esgotados.

De acordo com o clube, as vendas iniciaram primeiramente para os sócios-torcedores, no sábado, e em cerca de 24 horas para os não-sócios. Os preços variavam de R$ 60 a R$ 150. O jogo será no Independência devido a eventos musicais programados para o estádio Mineirão, o principal palco esportivo da capital mineira.

No primeiro confronto, o Remo venceu por 2 a 1, mantendo um tabu sobre a Raposa que perdura desde 1979. Desde então, foram oito jogos, sendo dois empates e seis vitórias do Leão Azul paraense. Além da presença maciça de torcedores, uma presença em especial deve movimentar os bastidores da partida, já que o ex-jogador e proprietário do clube, Ronaldo Nazário, já anunciou que estará presente para acompanhar o jogo decisivo.

O Cruzeiro vem em boa fase na Série B, com três vitórias nas últimas três partidas. O time mineiro precisa vencer por dois gols de diferença para seguir adiante. Em caso de vitória por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Um empate dá a vaga para o Leão Azul. Além da classificação, está em jogo uma premiação de R$ 3 milhões.