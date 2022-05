Ex-Remo desfalca Cruzeiro para jogo de volta pela Copa do Brasil; saiba mais

Clube do Remo e Cruzeiro voltam a campo para a decisão da vaga nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Depois de vencer a partida de ida por 2 a 1, o Leão Azul paraense tem a vantagem dm empate, na partida desta quinta-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Para o confronto, o técnico Paulo Pezzolano tem dúvidas no setor de meio-campo, ora ocupado por um atleta com passagem pelo próprio Remo.

Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

O volante Netto Moura tem tudo constância entre os titulares que disputam a Série B, no entanto, pela Copa do Brasil está impedido de atuar, por ter defendido, na mesma competição, o time do Mirassol. Netto inclusive ficou de fora do jogo de ida. Para o lugar dele, o treinador da Raposa estuda algumas opções, como Pedro Castro e Adriano. Ambos têm sido relacionados no decorrer das partidas e surgem como opção direta.

SAIBA MAIS



Aliás, o meio-campo tem sido o setor mais sensível do Cruzeiro, no entanto, apesar do desfalque de Moura, Pezzolano deve ganhar um reforço, com a volta de Fernando Canesin, que estava em recuperação de uma lesão no joelho. O atleta treina com o restante do grupo desde a semana passada e iniciou a semana junto aos titulares. Quem também reforça o elenco é o meia-atacante Rodolfo, outra opção imediata do técnico Cruzeirense.

O time mineiro segue treinando para enfrentar o Clube do Remo, com a obrigação de vencer por pelo menos um gol de diferença, para levar a decisão às penalidades máximas. A derrota para o Leão Azul foi a última sofrida pela equipe, fora de casa. Jogando em seus domínios, a Raposa não sente o gosto amargo da derrota há oito partidas. Remo e Cruzeiro entram em campo a partir das 19h30. Quem vencer avança às oitavas e leva uma cota de R$ 3 milhões.