Invicto em casa há oito partidas, Cruzeiro recebe o Remo disposto a reverter vantagem; saiba mais

Cruzeiro e Remo voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Depois de vencer o primeiro confronto por 2 a 1, o Clube do Remo tem a vantagem do empate, mas a missão azulina será um tanto indigesta, haja vista que a Raposa não perde jogando em casa há oito jogos, sem contar que a última derrota aconteceu justamente contra o Remo, no dia 19 de abril.

Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Depois do primeiro confronto, que selou a vantagem azulina, o Cruzeiro já realizou quatro jogos, sendo dois deles em casa. Foram duas vitórias contra o Londrina e Grêmio, ambas pela Série B. Os demais desafios fora de casa também foram vencidos, um contra a Tombense e outro diante da Chapecoense.

O último empate do time em casa aconteceu na oitava rodada do Campeonato Mineiro, diante do Vila Nova-MG, enquanto o último revés em seus domínios está ainda mais distante, no dia 2 de fevereiro, para o América-MG, na segunda rodada do certame estadual.

VEJA MAIS



Desde então, o Cruzeiro vem numa sequência empolgante, inclusive o proprietário do time, o ex-jogador Ronaldo Nazário já confirmou que pretende retornar da Europa para assistir a partida de volta da terceira fase, que pode render uma premiação na casa dos R$ 3 milhões.

O retrospecto favorável da Raposa não assusta os azulinos, que já estão em solo mineiro, depois de perder para o Brasil de Pelotas por 1 a 0, no último sábado. Nos últimos cinco jogos disputados pelo Leão Azul, o time do técnico Paulo Bonamigo venceu duas vezes, perdeu duas e empatou uma vez.

As duas derrotas em questão foram pela Série C. O time perdeu para o Manaus, por 1 a 0, na Arena da Amazônia, e para o Brasil de Pelotas, pelo mesmo placar. A única vitória jogando fora aconteceu na quarta rodada, contra o Confiança-SE, por 2 a 1.

A última vitória do Cruzeiro sobre o Remo aconteceu em 1979, pelo Brasileiro-Copa do Brasil, por 3 a 0. Desde então, foram oito jogos, sendo dois empates e seis vitórias do Leão Azul paraense.