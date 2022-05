Remo é derrotado pelo Brasil de Pelotas e sai do G-8 da Série C

O Remo perdeu para o Brasil de Pelotas por 1 a 0 no estádio Bento Freitas na noite deste sábado (7) pela quinta rodada da Série C do Brasileirão. Após um primeiro tempo em que viu o adversário dominar a partida, o Leão foi melhor na segunda etapa, mas não teve forças para reverter o placar. O gol da equipe gaúcha foi marcado pelo meia Karl, aos 38 minutos de jogo.

Com o resultado, o Leão Azul saiu o G-8 da Série C. A equipe está na 10ª colocação, com sete pontos conquistados em cinco partidas. Já o Brasil de Pelotas, que conquistou a primeira vitória no torneio, subiu para a 12ª colocação, com 6 pontos, e entrou na briga por uma vaga na segunda fase.

O próximo compromisso do Remo pela Série C será no próximo domingo (15) contra o Mirassol, às 17h, no Baenão. Antes disso, o Leão enfrenta o Cruzeiro na quinta-feira (12), às 19h30, na Arena Independência, pela terceira fase da Copa do Brasil. Ambas as partidas terão transmissão Lance a Lance pelo Oliberall.com

Primeiro tempo

A partida começou com poucas chances claras de gol, mas quem mais buscava abrir o placar era o Brasil de Pelotas. Apesar de ter mais a bola, o Remo tinha dificuldades para construir jogadas de perigo. Já a equipe gaúcha apostava em lançamentos longos pelas pontas. Usando dessa estratégia - e aproveitando vacilos da zaga azulina - o Xavante quase marcou em duas oportunidades, mas foram finalizadas para fora.

Com o passar do tempo, o Remo deixou de ter a única arma que possuía para buscar o resultado: a posse de bola. A equipe azulina até conseguia avançar, mas sempre parava na intermediária ofensiva.

Por outro lado, o Brasil de Pelotas acelerava o jogo e agredia o Leão em contra-ataques, todos de muita velocidade. No entanto, faltava um capricho melhor para que o zero fosse tirado do placar.

Esse capricho veio já na reta final da primeira etapa. Aos 38 minutos, Karl aproveitou uma bola mal rebatida pela defesa azulina e mandou de primeira para o gol. Vinícius ainda se jogou nela, mas não conseguiu fazer a defesa. 1 a 0 Xavante.

Segundo tempo

Depois do intervalo, o Remo voltou com duas mudanças: Fernandinho e Laílson entraram nos lugares de Bruno Alves e Kevem. A ideia de Bonamigo era dar mais intensidade pelas laterais do campo, o que acabou acontecendo.

O Remo passou a criar as principais oportunidades do jogo. A posse de bola não era mais a única arma ofensiva. Fernandinho passou a arriscar bastante de fora de área e a dupla de laterais - Laílson e Leonan - passaram a municiar o ataque com bolas cruzadas na área.

Com o passar do tempo o ímpeto azulino cresceu ainda mais, mas o time esbarrava na falta de um "último passe" antes da finalização. As jogadas eram bem construídas, mas eram mal concretizadas. Por outro lado, o Leão abria brechas na defesa, que foram aproveitadas pelo Brasil, mas defendidas por Vinícius.

Na reta final, o Remo partiu pra cima. Bonamigo promoveu a entrada de Vanílson no lugar de Rodrigo Pimpão para dar mais "presença de área" à equipe. O Leão até criou e quase abriu o placar com Marciel, aos 35 minutos, mas não conseguiu o empate.

Ficha técnica

Brasil-RS 1 x 0 Remo

Série C do Brasileirão - 5ª rodada

Local: Estádio Bento de Freitas

Horário: 19h

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Marcielly Netto (ES)

Quarto árbitro: Jonathan Giovanella Vivian (RS)

Gols: Karl aos 38/1T (BRA)

Cartões amarelos: Gabriel Araújo, Luiz Menezes, Karl e França (BRA); Kevem, Daniel Felipe, Albano e Rodrigo Pimpão (REM).

Brasil de Pelotas: Vitor Luiz; Marcelinho (Lucas Mazetti), Gilberto Alemão, Gabriel Pires e Gabriel Araújo (Rômulo); Karl, Marllon (Juliano Pacheco), Luiz Menezes, França (Vini Peixoto); Juninho Pirambu (Bruno Paulo) e Paulo Victor. Técnico: Jerson Testoni.

Remo: Vinícius; Kevem (Laílson), Daniel Felipe, Marlon, Leonan; Uchôa, Erick Flores (Marciel) e Albano; Bruno Alves (Fernandinho), Rodrigo Pimpão (Vanílson) e Brenner. Técnico: Paulo Bonamigo.