TJPA derruba suspensão e nova data das eleições da FPF pode ser divulgada a qualquer momento

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) anulou a suspensão das eleições da Federação Paraense de Futebol (FPF). Com isso, a nova data para o pleito pode ser divulgada a qualquer momento. A decisão foi tomada pelo desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, o mesmo que protocolou a suspensão.

No último dia 20 de abril, o TJPA suspendeu as eleições, acatando um pedido de um dos candidatos, o ex-mandatário do Paysandu Ricardo Gluck Paul. Segundo os representantes de Gluck Paul, houve erros no processo de publicação do edital do novo pleito e na formação do colégio eleitoral.

Vale lembrar, em dezembro do ano passado, a Justiça atendeu ao pedido de algumas ligas que apontaram irregularidades nas eleições da FPF e suspenderam o pleito. Com o Parazão prestes a começar e com a saída do então presidente, Adelcio Torres, determinada pelo estatuto da Federação, a entidade estava sem um mandatário.

Foi então que, também por causa do estatuto a presidente da Tuna, Graciete Maués, assumiu interinamente, com a missão de realizar o pleito. No entanto, Graciete perdeu vários prazos estipulados. O primeiro, que havia sido firmado pela própria FPF.

Em 18 de março deste ano foi publicado no Jornal Amazônia o edital da eleição, marcada para o dia 20 de abril, no Pará Clube. No entanto, o novo pleito foi novamente suspenso pela Justiça. Foi justamente esta decisão que foi derrubada.