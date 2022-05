Remo nega proposta de R$200 milhões por SAF e empresário posta foto e diz: 'Não estou mentindo'

A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) voltou a ser um assunto forte no Leão Azul. A possível compra do departamento de futebol pelo ex-jogador e empresário Leandro Rodrigues, da empresa VL Gold Dubai, que teria oferecido ao Remo mais de R$210 milhões de reais pelo futebol do Clube do Remo, foi negada através de Milton Campos e Fábio Bentes, presidentes do Condel e do Codir, respectivamente. Após isso, Leandro utilizou o Twitter e publicou um print de uma suposta conversa com Campos afirmando que a proposta de compra do Remo mãos está nas mãos do presidente do Conselho Deliberativo remista.

A equipe de O Liberal entrou em contato com Leandro Rodrigues, que confirmou que o print é real, mas que ele decidiu apagar a postagem após pedido de Israel Athaide, pessoa que está intermediando o possível negócio em Belém com o Remo.

“Eu sou uma pessoa que tento dar oportunidade e tento destinar ao Pará, mas é difícil que as pessoas aceitem a evolução, elas não aceitam melhorias. Quando eu vejo o jornal noticiando que a pessoa que a gente fez o contato, que é o Milton Campos, com uma semana com documento oficial nosso em mãos, dizer que eu estou mentindo, a primeira e única coisa que a gente pensa em fazer é o quê? Olha, está aqui, eu não estou mentindo, olha a verdade aqui exposta. Eu não tenho porque participar de mentira. Ficar passando por mentiroso por falta de qualquer outra coisa que seja da parte deles. Tudo que eu quero é trabalhar sério. É uma proposta séria, proposta real”, comentou.

Vazou

O dono da VL Gold Dubai afirmou que a proposta ainda está de pé, que espera do Remo apenas uma resposta, seja positiva ou negativa com relação ao negócio e lamentou que detalhes da proposta tenham vazado.

"Eu estou colocando a minha cara a tapa. A porta se chama Clube do Remo e eu não tenho outra coisa a fazer que me defender quando eu vejo uma notícia, né? Hoje, com as mídias sociais, temos praticamente a resposta imediata a qualquer coisa que se fale. Então as pessoas precisam ter mais cuidado com o que falam, pois se você fala, você tem que conseguir manter aquilo. Porque rapidamente a verdade aparece. Então é isso que eu gostaria que eles entendessem. A única coisa que eu quero é que se reportem a mim com respeito. É o mínimo. O tratamento tem que ser respeitoso e ético. E eu não gostaria que as coisas tivessem vazado na internet, mas uma vez que vaza, qual é o problema de falar a verdade para o povo? Por que que o povo tem que seguir sendo enganado? Por que que sempre é primeiro fazer as coisas ao modo escondido para depois ver a melhor solução?”, questionou.

Uma resposta do Remo

Leandro Rodrigues, que trabalha com commodity, intermediação de compra e venda de ouro e diamantes, além e criptomoedas, disse ainda que o documento está em posse de Milton Campos e que quer uma resposta do Remo, que não possui anda a esconder e que retirou a postagem do Twitter com o print de uma conversa de Milton Campos e seu "representante".

“Até entendo que eles queiram trabalhar em silêncio pra que a torcida não se inflame e etc, mas uma vez que já vazou que não tem nada a ver comigo não foi culpa minha, acho que só resta falar a verdade porque que eles continuam mentindo dizendo que não chegou nada, se está aí a prova, entendeu? Há mais de uma semana o documento oficial em mão em posse deles e nem o carinho de responder de forma oficial um recebido eles não tiveram ainda, estou tendo que cobrar isso deles, tá? Então assim, a situação para mim, continua de pé. Eu até retirei a postagem [do Twitter], o amigo Israel Athaide está conduzindo a situação junto com o Milton Campos, eu quero dizer que não tenho o que esconder e não vou esconder de hipótese alguma”, comentou.

Milton Campos

O presidente do Condel do Remo, Milton Campos, informou ao O Liberal que não recebeu nenhuma proposta e que assim que receber, irá analisar e que só irá falar sobre o assunto se for algo correto.

“Não chegou nenhum documento, mas se chegar com algum documento, vamos saber qual é a empresa, se não é alguém que quer que o Remo passe o recibo. Só vamos falar qualquer se for algo correto, coisa séria e organizada”, falou, Milton.

Desculpas a Fábio Bentes

Leandro Rodrigues pediu desculpas ao presidente Fábio Bentes, por não ter enviado a proposta de forma direta, passando assim por Milton Campos, presidente do Condel.

“Eu entendo a chateação dele [Fábio Bentes] por não ter recebido uma proposta. Quero aproveitar e me desculpar, que o direcionamento que recebi, foi pelo meu amigo Israel Athayde, que é da minha confiança, se ele errou ou acertou, foi através do Milton Campos, que é presidente do Condel, que fosse levado também ao presidente do clube Fábio Bentes. Ela só não foi endereçada de forma direta ao Fábio Bentes, mas obviamente que era uma proposta para ser levada ao presidente. Mas se tiver uma questão de hierarquia, sem problema algum, faremos uma proposta direta a ele”, disse.

Israel Athayde

A equipe de O Liberal conversou com o empresário Israel Athayde, de 41 anos, que seria o representante de Leandro Rodrigues na negociação. Athayde informou que não é um representante de Leandro, mas que seria uma pessoa ligada ao Remo e que teria acesso à pessoas ligadas ao clube e que endereçasse aos responsáveis os documentos referente à proposta da VL Gold Dubai.

“Eu e o Leandro estávamos falando sobre negócios e ele revelou que iria investir em futebol, compra de clubes e investimentos em estádios, foi então que citei o Remo. Estudos foram feitos por ele e me chamou para que eu fosse responsável de unir as duas pontas e entregar o documento, apenas isso. Foi o que fiz, comuniquei o Milton Campos que iria conversar com o Fábio, mas a informação vazou. Não sou represente do Leandro, tenho uma amizade com ele, mas por eu morar em Belém e ficaria mais fácil de falar com as pessoas. Que agora eles possam sentar e conversar sobre o assunto”, finalizou.