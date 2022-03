SAF: modelo de gestão de clubes é apresentado aos conselheiros do Remo; entenda

Membros do Conselho Deliberativo do Clube do Remo estiveram presentes no salão nobre da sede social, na noite desta quarta-feira, para conhecer um pouco mais sobre a proposta de criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), a pedido do presidente azulino, Fábio Bentes. A reunião contou com a presença do executivo Rafael Lacerda, da Universidade do Futebol, que palestrou aos presentes sobre como funciona o novo formato de gestão adotado por clubes do Brasil.

VEJA MAIS

A sigla praticamente desconhecida até pouco tempo, hoje tem tomado conta dos noticiários esportivos, como uma alternativa eficaz no combate ao endividamento dos clubes. Na prática, a SAF consiste na transformação dos clubes em empresas que participam de torneios profissionais com fins lucrativos e agregam em sua gestão uma tributação mais vantajosa, o que a difere da sociedade anônima, limitada ou clube-empresa, por exemplo.



A Sociedade Anônima de Futebol foi criada pela Lei 14.193/2021, e promulgada no dia 6 de agosto de 2021. O primeiro clube a adotar o formato foi o Cruzeiro, seguido do Botafogo e Vasco da Gama. A palestra do advogado e sócio da Universidade do Futebol serve como base aos conselheiros, para deliberarem sobre o assunto, que, num futuro próximo, pode ser adotada em definitivo pelo Leão Azul.

Rafael Lacerda é advogado e sócio da Universidade do Futebol. Atua nas áreas de Direito Societário, de Fusões e Aquisições, de Planejamento Sucessório e Patrimonial. É membro colaborador, nomeado da Comissão de Sociedade de Advogados da OAB/MG. Em Belém, o executivo tem o objetivo de esclarecer os principais pontos necessários para a transformação de clubes em Sociedade Anônima de Futebol (SAF).

Lacerda representa a Universidade do Futebol, uma instituição criada em 2003, orientada às mudanças nas diferentes áreas do futebol, enquanto atividade econômica e manifestação cultural, além de realizar projetos técnicos em diferentes segmentos do universo do futebol (clubes, federações, confederações, escolas de futebol, ONG’s e Governos).