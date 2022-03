SAF avança no Remo, e Condel convoca reunião para debater Sociedade Anônima do Futebol

O Conselho Deliberativo (Condel) do Remo convocou, para a próxima quarta-feira, dia 9, uma reunião de pauta única: debater o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O encontro ocorrerá por um pedido do presidente do clube, Fábio Bentes, e será realizado no salão nobre da sede social azulina, na Avenida Nazaré, a partir das 19h.

O objetivo é específico: explicar a conselheiros, beneméritos e grandes beneméritos como funciona o modelo de gestão do futebol pela SAF. A apresentação será feita pela mesma empresa de consultoria contratada para levantar e avaliar a posição do Leão no mercado.

"A gente está com uma consultoria contratada para estudar a situação do Remo neste processo. Ela está fazendo uma análise. Contratamos no início do ano. A empresa está fazendo um trabalho para ver aonde é que o Remo se enquadraria neste processo, se é viável ou não, quais são as alternativas para a gente, se valeria a pena ou não. [Foi contratada para] Fazer essas análises", detalhou Bentes a Oliberal.com.

O tema tem ganhado os holofotes de dirigentes Brasil afora desde que a Lei 14.193/21 foi aprovada no Congresso Nacional em agosto do ano passado. De maneira bem resumida, o Remo passaria a ser oficialmente um "clube-empresa", o que daria garantias legais e financeiras a investidores. A gestão do futebol passa a ser feita pela SAF, à parte do restante do clube, sob uma perspectiva maior de profissionalismo e saúde financeira.

"É um tema que está em voga e a gente tem que estar aprofundando, estudando, entendendo. Uma das etapas deste estudo passa por uma apresentação interna, que vai ser esta, para os conselheiros, sobre o que a Lei traz de bom, quais são os benefícios, as oportunidades, quais são as possíveis ameaças que possam trazer a Lei. Será uma apresentação com um dos maiores especialistas no Brasil e a oportunidade de todos tirarem suas dúvidas para começar a formar opinião. Não existe nada concreto, nada definitivo, mas a gente está estudando esse processo para avaliar se é interessante ou não para a gente", concluiu o presidente remista.

Reunião extraordinária será na próxima quarta-feira (Reprodução)

Histórico da Sociedade Anônima no Futebol

O primeiro clube a colocar a SAF em prática no Brasil foi o Cruzeiro, que teve 90% dos seus direitos comprados pelo ex-jogador Ronaldo “Fenômeno" - um investimento da casa dos R$ 400 milhões. Pouco depois o empresário americano John Textor, também um dos donos do clube inglês Crystal Palace, anunciou acordo na mesma ordem com o Botafogo, com duração de três anos.

Mais recentemente o Vasco tem negociações avançadas com o grupo 777 Partners, dos Estados Unidos, que pretende comprar 70% da SAF do Vasco por cerca de R$ 700 milhões. Já há um acordo assinado e um empréstimo-ponte de R$ 70 milhões aprovado pelo Condel vascaíno, mas ainda existem etapas a serem cumpridas até a efetivação do novo modelo de gestão do futebol Cruz-Maltino.