Ronaldo Fenômeno virá da Europa para acompanhar jogo do Remo contra o Cruzeiro

Ronaldo Fenômeno, que se tornou em abril passado, dono de 90% das ações do clube do Cruzeiro, resolveu que vai acompanhar de perto a partida do clube contra o clube do Remo em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de volta da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira (12), na Arena Independência, no Horto. As informações são do site GE.

Na partida de ida, o Remo venceu por 2 a 1. O próximo jogo será no Horto, por causa de uma agenda de shows programados para o estádio Mineirão. A expectativa é de que o estádio esteja lotado. Segundo já divulgou o Cruzeiro, mais de 10 mil ingressos já foram vendidos para a partida.

Ronaldo acompanha atualmente a reta final da segunda divisão do campeonato espanhol, na Europa. O outro time administrado pelo ex-craque da seleção brasileira, o Real Valladolid, conquistou uma vitória sobre o Eibar (venceu por 2 a 1) e se aproximou do acesso. O time soma 72 pontos e está na terceira posição.

O Fenômeno irá voltar ao Brasil nos próximos dias justamente para acompanhar o duelo decisivo entre Remo e Cruzeiro, pela terceira fase da Copa do Brasil, em Belo Horizonte. O time mineiro, dirigido por Pezzolano, corre atrás da reversão do placar para tentar avançar na competição. O Cruzeiro já venceu a copa seis vezes.

Cruzeiro é do Fenômeno



O Cruzeiro vive o melhor momento desde foi rebaixado para a Série B. O time está no G4 pela primeira vez desde 2020, quando disputou a Segunda Divisão pela primeira vez. Neste domingo, a equipe enfrenta o Grêmio, também no Independência, e busca a terceira vitória seguida na competição. Os torcedores esgotaram os ingressos da partida no Horto.

Durante uma live em seu canal oficial, esta semana Ronaldo divulgou que o clube do Cruzeiro chegou aos 50 mil sócios e agradeceu o apoio da torcida. O Fenômeno assinou o contrato de compra da SAF Cruzeiro, em 8 de abril, depois de quase quatro meses de diligências e polêmicas. Assim, se tornou oficialmente dono de 90% das ações do clube. Na época, o empresário afirmou que o foco é implementar de vez uma "gestão eficiente".

O ex-jogador chegou a propor mudanças no contrato que condicionariam a compra da SAF e a garantia do pagamento das dívidas tributárias (em suma, cessão das Tocas e recuperação Judicial ou extrajudicial do clube). A situação gerou inclusive uma ação de conselheiros na Justiça, mas foi resolvida em votação no último dia 4 de abril.