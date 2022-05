Com desfalques, delegação do Remo embarca para Belo Horizonte, onde decide futuro na Copa do Brasil

A derrota para o Brasil de Pelotas, no final de semana, pela quinta rodada da Série C já ficou no passado. De Pelotas-RS, a delegação azulina embarcou direto para Belo Horizonte-MG, onde entra em campo para decidir uma vaga nas oitavas de finais da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro. O duelo acontece na próxima quinta-feira, às 19h30, no estádio Independência.

Depois de vencer o primeiro confronto em Belém, pelo placar de 2 a 1, o Remo pode até empatar, mesmo assim garante vaga e premiação de R$ 3 milhões da CBF. No entanto, o técnico Paulo Bonamigo precisa administrar algumas situações que impedem o time de entrar com força total. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Pelo menos seis jogadores com regularidade técnica estão fora da partida. Três reforços não podem jogar a Copa do Brasil por terem defendido outros clubes, enquanto outros três estão em recuperação médica. Portanto, conforme o regulamento, os atacante Netto Norchang, Rodrigo Pimpão e o meia Jean Patrick não entram em campo.

Antes de vir para o Remo, Netto defendia a Ferroviária-SP, eliminada na primeira fase pelo Vasco da Gama, enquanto Pimpão estava no elenco do Operário-PR, que perdeu para o Real Noroeste-ES. Já o meia Jean Patrick, em um passado recente, vestiu as cores do CRB-AL, eliminado diante da Portuguesa-RJ.

Além do critério de regulamento, o Leão Azul também perde jogadores por conta de lesões. Os laterais Ricardo Luz e Rony estão machucados, enquanto Renan Castro se recupera de uma cirurgia. Para o ataque, Bonamigo tem as opções de Vanílson e Fernandinho, que podem compor a frente junto com Bruno Alves e Brenner.

Mais atrás, o técnico pode optar por Marciel e Vanilson no meio-campo, enquanto as laterais tendem a permanecer com Leonan e Kevem. O restante do time deve seguir sem maiores mudanças, caso o treinador assim queira.

Até o compromisso com a Raposa, o Leão terá três dias de treinos. Nesta segunda e terça-feira, conforme comunicado pela assessoria de imprensa do clube, o elenco realiza treino com bola na Cidade do Galo, e finaliza a preparação na quarta-feira, com treino no CT do América.