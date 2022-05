Mesmo confiante, lateral-esquerdo do Remo vê 'cenário difícil’ diante do Cruzeiro

O Remo se prepara para fazer o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Cruzeiro nesta quinta-feira (12), no Estádio Independência, às 19h30. O lateral-esquerdo Leonan disse que espera um duelo difícil, mas ressaltou que a equipe azulina tem condições de sair vitoriosa.

“Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Estamos muito concentrados e focados no que a gente quer. Acho que temos tudo para fazer uma ótima partida. Estamos concentrados, treinando e estudando o time do Cruzeiro. A gente sabe que vai encontrar um cenário muito difícil lá no Independência, mas sabemos que temos totais condições de sair com um bom placar e com a classificação”, declarou o jogador.

O Remo entra em campo com a vantagem do empate, já que o time venceu a partida de ida por 2 a 1, no Baenão. Apesar disso, Leonan afirmou que a equipe azulina não pretende ficar na defensiva.

“É sempre bom tu teres a vantagem de um empate, mas a gente não pode achar que por causa disso vamos ficar só defendendo ou podemos abdicar de atacar. Acho que a gente tem que ir lá e propor o nosso jogo”, ressaltou o lateral.

Para o Cruzeiro avançar na Copa do Brasil será preciso que a equipe mineira tenha dois gols de diferença, caso a diferença seja de um, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.

Se o Leão passar pela Raposa, o clube receberá a cota de R$ 3 milhões. Leonan reconheceu a importância do prêmio e também ressaltou a visibilidade que o confronto dará para os atletas.

“Passar pelo Cruzeiro é muito importante, não só para o clube mas para nós atletas também. Acho que o prestígio que você tem quando enfrenta um time como o Cruzeiro, que é o maior campeão da competição, é grande. Olhando o lado financeiro, vai ajudar muito o clube e, consequentemente, a gente”, finalizou Leonan.

A partida entre Cruzeiro e Remo terá cobertura e transmissão lance a lance no site de OLiberal.com.