Campeão com o Remo, lateral que deixou o clube após o Parazão acerta com equipe paulista

Um pouco mais de um mês após a sua saída do Clube do Remo, o lateral esquerdo Paulo Henrique, de 29 anos, está de clube novo. O jogador acertou um vínculo com o São Caetano-SP, clube tradicional de São Paulo (SP), para a disputa da Copa Paulista. O anúncio foi feito nas redes sociais do jogador.

O lateral PH cumpriu seu contrato com o Remo, mas não teve o seu contrato renovado com o Leão Azul para o restante da temporada. Já no novo clube, Paulo Henrique afirmou que está feliz e motivado em defender as cores do Azulão e agradeceu pela nova oportunidade na carreira.

“Feliz e muito motivado para trabalhar e alcançar os objetivos traçados pelo São Caetano. Glória a Deus por mais uma oportunidade”, escreveu em seu Instagram.

O São Caetano está no grupo 3 da Copa Paulista, ao lado do Água Santa-SP, Portuguesa de Desportos-SP, Oeste-SP, Juventus-SP, além do São Bernardo-SP. A competição terá início no próximo dia 17, com o Azulão estreando fora de casa, diante da Lusa, no Estádio do Canindé.

No Leão

Paulo Henrique atuou em oito partidas com a camisa do Remo, todas elas no Parazão e perdeu espaço com a chegada do lateral Leonan, que assumiu a posição no meio da competição. Pelo Leão Azul, PH conquistou o título do Campeonato Paraense.