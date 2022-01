Remo contrata lateral-esquerdo ex-Santos e goleiro formado na base do Flamengo

O Remo anunciou mais duas contratações para a temporada 2022. São o lateral-esquerdo Paulo Henrique e o goleiro Yago Darub. Com 28 anos e nascido em São Paulo (SP), Paulo Henrique começou a carreira nas categorias de base do São Paulo. Depois, jogou no Santos, América-RN, Náutico, Tigres do Brasil, Santa Cruz, São Bernardo, Novoperário, Juventus-SP, Gama-DF e Concórdia, seu último clube e onde atuou em nove partidas.

VEJA MAIS

"Muito feliz e realizado em defender um clube tradicional como o Clube do Remo. Sei da força da torcida aqui. Espero corresponder dentro de campo e dar grandes alegrias colocando o Remo sempre no lugar mais alto", disse o jogador no site oficial do clube.

Já o goleiro Yago Darub tem 22 anos e é natural de Rio Branco (AC). Ele fez parte da categoria de base do Flamengo e no ano passado jogou no RB Bragantino.

"A expectativa é a melhor possível. Estou muito feliz e motivado para esse novo desafio. É uma honra vestir a camisa do Leão e fazer parte dessa torcida", afirmou ao site oficial do Remo.

Ficha técnica

Lateral-esquerdo

Nome: Paulo Henrique Soares Pereira

Idade: 28 anos

Cidade: São Paulo (SP)

Altura: 1,78 m

Clubes: São Paulo, Santos-SP, Náutico-PE, Santa Cruz-PE, Portuguesa-SP, Juventus-SP e Concórdia-SC

Goleiro

Nome: Yago Darub

Idade: 22 anos

Cidade: Rio Branco (AC)

Altura: 1,92 m

Clubes: Flamengo e RB Bragantino