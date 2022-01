Reserva imediato de Vinícius, goleiro Josviaki recebe proposta do exterior e deixa o Remo

O Remo perdeu mais um goleiro para a temporada 2022. Após a saída de Thiago Rodrigues, reserva imediato de Vinícius, para o Paysandu, o Leão perdeu o reserva Rodrigo Josviaki. A diretoria azulina informou através de nota que Josviaki recebeu uma proposta e decidiu aceitá-la e rescindiu seu contrato com o Leão Azul. Josviaki ficou uma temporada no Remo e fez uma partida com a camisa azulina.

O jogador se despediu do clube em sua rede social, falou da proposta que recebeu e informou que tinha recebido outra proposta de um clube do Pará. Josviaki deixou claro que a proposta era irrecusável e que espera retornar ao clube em breve.

“Se despedir nunca é fácil, mas eu precisava dar uma satisfação à torcida do Remo. Recebi uma oportunidade de voltar ao exterior e estou deixando o clube. Antes, eu havia tido proposta de outro clube do futebol paraense, e rejeitei, pois já havia dado minha palavra ao Remo. Porém, essa chance, para um goleiro de 26 anos, financeiramente falando, é praticamente irrecusável. Só tenho a agradecer ao clube por esse período de aprendizado. Espero que um dia eu possa voltar ao Baenão e seguirei torcendo pelo bem do Remo. Até um dia”, disse.

Agora no elenco o Remo possui Vinícius, além do recém-contratado Jorge Pazetti, de 20 anos, que estava no Sub-20 da Penapolense-SP e teve passagens pelas categorias de base da Ponte Preta-SP e Guarani-SP. Outro que foi anunciado esta segunda foi Yago Darub, de 22 anos, que estava no Flamengo-RJ.

O preparador de goleiros do Leão Azul, Juninho Macaé, conta neste início de temporada com Lucas e Ruan, dois goleiros da base remista e que se apresentaram para a realização de exames.