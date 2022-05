Serviço de jogo: Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Mirassol; saiba mais

O Remo iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Mirassol na tarde desta terça-feira (10). O jogo, válido pela sexta rodada da Série C do Brasileirão, ocorre no próximo domingo (15), às 17h, no Baenão. Para o duelo, os bilhetes das arquibancadas da Almirante e da Romulo Maiorana (25) custam R$ 40.

O ingresso para a cadeira está sendo vendido por R$ 60. Já para a área lounge o valor é de R$ 80. O torcedor pode adquirir os bilhetes nas lojas oficiais do clube ou pelo site meu bilhete.

Vale lembrar que para comprar os ingressos e ter acesso ao estádio é necessária a apresentação da carteira de vacinação com duas ou três doses; carteira de identidade e CPF. O uso de máscara é obrigatório e está proibido a entrada de crianças sem o ciclo vacinal completo.

VEJA MAIS

Para quem tem direito a meia entrada, será preciso fazer a reserva no site a partir do próximo sábado (14). A retirada será no domingo (15), no Ginásio Serra Freire. As gratuidades vão ser distribuídas no dia da partida, das 14h às 15h.

Veja os locais de venda

BILHETERIA NA ARENA DA ROMULO MAIORANA (25)

Dia: 15/05

Horário: 9h às 17h

LOJA REI DA AMAZÔNIA – BANPARÁ BAENÃO

Dia: 10/05

Horário: 14h às 19h

Dias: 11/05, 12/05, 13/05

Horário: 9h às 19h

Dia: 14/05

Horário: 9h às 15h

Dia: 15/05

Horário: 9h às 17h

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SEDE SOCIAL

Dia: 10/05

Horário: 14h às 19h

Dias: 11/05, 12/05, 13/05

Horário: 9h às 19h

Dia: 14/05

Horário: 9h às 14h

Dia: 15/05

Horário: 9h às 13h

LOJA DO REMO – CASTANHAL

Dia: 10/05

Horário: 14h às 18h

Dias: 11/05, 12/05 e 13/05

Horário: 8h às 12h/ 14h às 18h

Dia: 14/05

Horário: 8h às 12h

LOJA DO REMO – IT CENTER

Dia: 10/05

Horário: 14h às 21h

Dias: 11/05, 12/05, 13/05 e 14/05

Horário: 9h às 21h

Dia: 15/05

Horário: 9h às 15h

LOJA DO REMO - PÁTIO BELÉM/ PARQUE SHOPPING/ BOULEVARD / METRÓPOLE / CASTANHEIRA / BOSQUE GRÃO-PARÁ

Dia: 10/05

Horário: 14h às 22h

Dias: 11/05, 12/05, 13/05 e 14/05

Horário: 10h às 22h

Dia: 15/05

Horário: 14h às 16h

Sócio-torcedor tem direito a desconto

SÓCIO-TORCEDOR COM DIREITO A 100%

Os sócios-torcedores terão acesso com a carteirinha de sócio no dia do jogo;

Os sócios terão uma entrada exclusiva até 1h antes do fechamento dos portões;

Além da carteira, os sócios devem apresentar no acesso o comprovante de ciclo vacinal completo;

O sócio-torcedor precisa estar adimplente para garantir o acesso ao estádio.

SÓCIO-TORCEDOR COM DIREITO A 50%

Os sócios com direito a 50% de desconto garantem o ingresso em qualquer loja oficial do Leão distribuídas em 10 pontos. Confira abaixo os horários.

VENDA ONLINE

A compra online só poderá ser efetuada se o torcedor já tiver feito a compra de forma presencial, em qualquer partida da última temporada, pois os dados sobre o ciclo vacinal já constarão no sistema;

Na compra online chegará um voucher para o torcedor, com setor, dados inclusos e o QR code, que já servirá para validação na catraca;

Compre pelo link meubilhete.com.

MEIAS

Arquibancadas Almirante e 25 - Valor: R$20

MEIAS - RESERVA E RETIRADA

A reserva de meia será no site a partir de 8h de sábado (14).

Retirada será no domingo (15), 9h, no Ginásio Serra Freire.

Horário conforme a disponibilidade dos ingressos;

Os estudantes precisam apresentar o documento de meia-entrada, além de RG e carteirinha de vacinação da Covid-19 com duas ou dose única.

GRATUIDADES (PNE E IDOSOS)