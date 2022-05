Mirassol: próximo adversário do Remo está invicto na Série C e tem paraense destaque; saiba mais

O próximo adversário do Clube do Remo pela Série C do Campeonato Brasileiro é nada menos que o líder da tabela. Com 13 pontos em cinco jogos, o Mirassol está isolado na ponta e ainda não sabe o que é perder na competição. Os times entram em campo no próximo domingo, no estádio Evandro Almeida, em Belém, a partir das 17 horas.

Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Passadas cinco rodadas desde o início da competição, Remo e Mirassol vêm traçando campanhas distintas. Enquanto o Leão Azul luta para estabilizar na tábela, contando até aqui com duas vitórias, um empate e duas derrotas, lhe valendo a 11ª posição, o adversário surfa na regularidade e se mantém invicto, com seis pontos a mais.

A última vitória do Mirassol aconteceu contra o Campinense, pór 1 a 0, e o autor do gol da vitória, embora tenha nome e origem familiar, começou a carreira longe dos gramados paraenses. O lateral-direito Anderson Ferreira da Silva, mais conhecido como Pará, é bastante querido pela torcida do Leão da Alta Araraquarense e pelo técnico Ricardo Catalá.

VEJA MAIS



Embora seja titular - o atleta ainda se recupera de uma lesão na costela - o lateral começou a partida no banco de reservas, por opção técnica. Pará entrou em campo na reta final do jogo a pedidos da torcida, e num golpe de sorte e oportunismo, aos 41 do segundo tempo, estufou as redes do adversário, garantindo assim a quarta vitória na competição.

Após a vitória, Pará comemorou a oportunidade e disse estar pronto para enfrentar o Remo. "Antes do gol eu e os jogadores tivemos chances para marcar e não conseguimos. Mas sempre procuramos trabalhar. Mesmo errando a primeira, vai ter a segunda. E na segunda o gol saiu. E agora é poder descansar, pois o campeonato é longo. Desde já é esquecer esse jogo aqui. O nosso pensamento agora já é no jogo de domingo”, disse.

Pará tem 26 anos e nasceu na cidade de Capanema, nordeste paraense. Começou a carreira no Bahia, tendo em seguida passagens por Cruzeiro, Atlético Paranaense, Figueirense, América Mineiro, e uma curta passagem pelo Vegalta Sendai, do Japão, até desembarcar no interior paulista, onde defendeu o Botafogo-SP e o Mirassol.