Técnico do Paysandu revela que clube busca mais reforços para a Série C: 'mais dois ou três'

O Paysandu está em São José do Rio Preto se preparando para o jogo contra o Mirassol, pela terceira rodada da Série C. Apesar do duelo contra a equipe paulista estar próximo, a partida não é a única preocupação da comissão técnica. De acordo com o técnico Márcio Fernandes, o clube está de olho no mercado e quer trazer mais reforços para a disputa da Terceirona.

VEJA MAIS

"Estamos sempre abertos à contratações, desde que sejam de bons jogadores. Ficamos de olho no mercado, mas entendemos que a dificuldade é grande. Os bons jogadores custam mais caro e as equipes que possuem o passe deles não querem liberar. Apesar disso, estamos atras de outras duas ou três peças para nos dar uma boa condição durante o torneio", disse Márcio.

Falando especificamente sobre a partida contra o Mirassol, o treinador bicolor deu a entender que a equipe que vai a campo deve ser similar àquela que enfrentou o ABC-RN, na rodada passada da Série C. Apesar disso, o técnico cobrou melhor pontaria dos atacantes na busca pelo gol.

"Fomos bem no jogo contra o ABC, mas não fomos letais. Tivemos oportunidades claras de conseguir a vitória e não conseguimos concretizar. Tivemos um bom domínio da partida, mas não chegamos ao ideal. Precisamos melhorar muito nas finalizações para nos deixar em boas condições perante aos adversários".

Paysandu e Mirassol se enfrentam nesta segunda-feira (25), às 20h, no estádio Campos Maia, no interior de São Paulo. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.