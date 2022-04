Há 19 anos, Paysandu vencia Boca pela Libertadores e clube comemora: 'capítulo mais heróico da história'

O dia 24 de abril é uma data bastante especial para os torcedores do Paysandu. Neste domingo, fazem 19 anos da vitória de 1 a 0 do Papão sobre o Boca Juniors no estádio La Bombonera, na Argentina. O resultado foi o ponto alto da campanha histórica do clube da Curuzu na Copa Libertadores de 2003.

A vitória bicolor, conquistada com gol de Iarley, foi lembrada pelo clube em uma postagem nas redes sociais. Na arte divulgada na conta oficial do Papão no Twitter, o clube elege o jogo como um dos capítulos mais heróicos da história. Veja:

A partida

O duelo entre Paysandu e Boca Juniors foi válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores de 2003. Até então, o Paysandu, estreante no tornio, fazia uma supreendente campanha. Na primeira fase, o Papão conqusitou quatro vitórias e dois empates em seis partidas. Do outro lado, o Boca Juniors, segundo maior vencedor da história da Libertadores, fazia uma competição inconsistente.

O feito histórico bicolor ocorreu no jogo de ida. Aos 22 minutos do segundo tempo, com um jogador a menos em campo - Vanderson e Robgol foram expulsos do lado do Papão e Clemente levou vermelho pelo Boca - Iarley aproveitou grande jogada de Sandro e bateu cruzado na entrada da área para marcar. Até então, apenas duas equipes brasileiras em toda a história haviam vencido o Boca Juniors na Argentina - Santos e Cruzeiro.

Veja o gol do Paysandu:

O final do jogo foi comemorado como título pela torcida bicolor em Belém. A Fiel fez a festa pelas ruas da capital e recepcionou os jogadores bicolores como herois no retorno ao Pará.

Apesar do grande passo rumo a classificação às quartas, o Paysandu deixou escapar a vaga na próxima etapa em Belém. No jogo de volta, no Mangueirão, o Bicola perdeu por 4 a 2 para o Boca, que avançou no torneio e se tornou campeão.

Curiosidade

O Paysandu até hoje foi o único clube do Norte a disputar a Libertadores. O Papão é o clube brasileiro com o maior aproveitamento em toda a história da competição com 70,83%.